Белгород, 29 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Необходимость повышения пенсионного возраста понятна. Эту инициативу поддерживаю, но есть твёрдое убеждение, что механического повышения происходить не должно, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению, заведующий кафедрой экономики и организации производства БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор Юрий Селиверстов.

Старик за работой

По его мнению, процесс повышения пенсионного возраста должен сопровождаться целым комплексом мер, в том числе и экономических, и в социальной сфере. То есть должен приниматься целый пакет законов, который будет включать в себя изменения в налоговой системе в части НДФЛ, а также гарантии повышения пенсии — должны быть обозначены конкретные цифры и как будут изменяться пенсии.

«Очень важный вопрос, за который переживают все, — гарантия трудоустройства лиц пенсионного возраста. Чтобы не получилось так, что люди, которые достигли 60−65 лет, оказались за бортом жизни», — высказал свое мнение Селиверстов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»