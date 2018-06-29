Калининград, 29 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Суммарное число болельщиков, посетивших матчи ЧМ-2018 в Калининграде, превысило 130 тысяч человек.

Андрей Выползов ИА REGNUM Болельщицы у стадиона «Калининград» перед матчем Англии и Бельгии

Всего в самом западном региона России прошли четыре матча чемпионата. На стадионе «Калининград» сыграли сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии (последний матч прошел вчера, 28 июня).

Точное количество болельщиков, наблюдавших за всеми этими играми, — 132 тыс. 249 человек.

Рекорд по посещаемости в Калининграде был установлен на вчерашней игре — 33 973 болельщиков при вместимости стадиона 35 тысяч (на матче Испании и Марокко было всего на 36 фанатов меньше — 33 937 человек). Несмотря на такой наплыв фанатов, сборные Англии и Бельгии показали не слишком выдающуюся игру, поскольку команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.