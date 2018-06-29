Аяччо, Франция, 29 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В ночь на 29 июня в городе Аяччо на Корсике (Франция) было совершено нападение на открытый на этой неделе крупный супермаркет Leclerc, пишет газета Le Figaro.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погром

Охранник магазина увидел двух бегущих людей и припаркованный у входа загоревшийся автомобиль и предпринял меры, чтобы самостоятельно погасить пламя, прежде чем обратился за помощью. Внутри машины было обнаружено взрывное устройство с 300 г взрывчатки, которое не успело взорваться благодаря своевременному вмешательству. По словам прокурора Корсики, пожар принес «очень ограниченный ущерб».

Последние несколько лет крупные магазины Leclerc, Géant Casino и Décathlon на острове подвергались атакам. Ответственность за нападения брал на себя «Фронт национального освобождения Корсики», заявивший, что «корсиканский народ не предназначен для поддержки излишков аппетитов крупных акционеров крупных дистрибьюторов».