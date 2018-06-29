Улан-Удэ, 29 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бурятии бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по Улан-Удэ Алексея Д. по уголовному делу о коррупции, сообщает 29 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным следствия, в регионе одна из компаний по обслуживанию пожарных сигнализаций в нарушение закона не выводила тревожный сигнал в пожарные части. Вместо этого сигналы о возгораниях поступали на единственное оборудование, которое установлено в одном из зданий республиканского МЧС.

Ранее задержанный замначальника регионального главка МЧС Дмитрий У. и Алексей Д., зная об этом, требовали от директора данной фирмы деньги взамен на обещание «закрывать глаза» на это нарушение, а также за покровительство и попустительство по службе.

В настоящее время бывшим сотрудникам МЧС предъявлены обвинения, они находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Бурятии за вымогательство и получение взятки в крупном размере, а также посредничество в ее получении были задержаны двое муниципальных чиновников и предприниматель.

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