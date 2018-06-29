Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Петростат обнародовал последние имеющиеся данные о средней зарплате в Петербурге по различным отраслям экономики и социальной сферы. Средние заработки в зарегистрированных в Петербурге компаниях, занятых добычей полезных ископаемых, в 2,9 раза превышают среднюю зарплату по городу.

Цитата из кф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Средняя номинальная заработная плата (до вычета налогов) одного работника в Санкт-Петербурге, начисленная за апрель 2018 года, составила 59 576 рублей. В расчет включена зарплата во всех организациях, включая субъекты малого предпринимательства.

При этом реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2018 года возросла на 8,9% по сравнению с уровнем апреля 2017 года.

Больше всех в Петербурге зарабатывают сотрудники сырьевых компаний — средняя зарплата у них составила 174 046 рублей в месяц. На втором месте — предприятия в сфере воздушного и космического транспорта (111 682 руб.), на третьем — организации водного транспорта (101 871 руб.). Также в пятерке лидеров — компании в сфере информатизации и связи (92 940 руб.), банки и страховые компании (86 990 руб.).

Меньше всего в Петербурге зарабатывают сотрудники почты и курьеры (30 227 руб.), сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (37 339 руб.) и администраторы (37 312 руб.).

Средняя начисленная зарплата в образовании в Петербурге — 51 835 рублей, в здравоохранении — 61 336 рублей.

Напомним, минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2018 году составляет 17 тысяч рублей.

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