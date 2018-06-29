Нью-Йорк, США, 29 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Возвращение воюющих сторон войны в Йемене может произойти уже в июле, заявил 28 июня специальный посланник ООН Мартин Гриффитс, сообщает британское агентство Reuters.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

С таким заявлением он выступил в интервью радиостанции международной организации.

«Я бы хотел собрать стороны в течение следующих нескольких месяцев самое позднее», — отметил он.

«Я надеюсь, что Совет Безопасности ООН соберется на следующей неделе мы предстаем его членам план того, каким образом мы будем возобновлять переговоры», — добавил он.

Напомним, гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Впоследствии, в 2015 году, в конфликт вмешалась арабская коалиция, во главе с Саудовской Аравией. Это привело к эскалации насилия и поставило государство на грань гуманитарной катастрофы.

Также необходимо отметить, что ранее министр обороны Малайзии Мохаммед Сабу заявил о выводе своих войск из Саудовской Аравии из-за опасений Куала-Лумпура относительно втягивания государства в региональные конфликты.