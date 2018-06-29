Пекин, 29 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Официальный Пекин, возможно, не готов к принятию экономических мер для урегулирования торговых споров с Вашингтоном. Об этом, как передает ТАСС, заявил посол США в КНР Терри Бранстед на открытии финансового саммита Института международных финансов КНР (IIF China Financial Summit) в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По его словам, власти США сомневаются в готовности Китая решать данный вопрос, так как Пекин неоднократно обещал предпринять меры, однако «их фактическое внедрение постоянно откладывалось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2018 г. власти США в очередной раз одобрили введение 25% пошлины на ряд товаров, произведенных в Китае. В ответ на это Пекин заявил, что разрывает все заключенные с США торговые и экономические договорённости и вводит ответные меры на американские пошлины.

25 июня стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции в США и запреты на экспорт некоторых видов высокотехнологичной продукции и технологий для китайских компаний.

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