Ярославль, 29 июня, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Вечером 28 июня в Ярославле прошли испытания нового моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади. Об этом в социальных сетях сообщил зампред регионального правительства Виталий Ткаченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мосту прошла колонна груженых МАЗов.

Илья Бесхлебный Новый мост в Ярославле

«Качество объекта не вызывает сомнений. Скоро пустим движение», — написал Виталий Ткаченко.

Открытие моста должно состоятся 30 июня. Он был построен на федеральные средства. Стоявший на этом месте мост пришел в аварийное состояние и был закрыт несколько лет назад. Строительство нового объекта началось в 2017 году.