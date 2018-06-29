Рим, 29 июня, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Заседание Совета ЕС по вопросу о нелегальной миграции длилось более 13 часов и закончилось лишь в половине пятого утра, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 29 июня.

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На пресс-конференции на рассвете глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что странам удалось прийти к соглашению, а итальянский премьер-министр Джузеппе Конте подчеркнул, что «из этого заседания Европа вышла более ответственной и более солидарной».

Накануне вечером Италия заблокировала принятие итогового документа, потому что ее не устраивала та часть, что касается нелегальной миграции. Конте отказался идти на дальнейшие компромиссы или отделять документ с решением по другим темам от миграционного вопроса.

В итоговом варианте документа учтена значительная часть предложений Рима: в частности, об усилении контроля за границами ЕС и увеличении фондов поддержки африканских стран. Второй пункт имеет особое значение для Италии, чье правительство полагает, что помогать нуждающимся нужно там, где они живут, а не методом их перевозки в ЕС.

Кроме того, в документе сказано, что создание центров по приему мигрантов в странах ЕС носит добровольный характер и что такие центры могут быть созданы и за пределами ЕС.

Таким образом Италия не будет считаться обязанной принимать больше прибывающих, чем полагает необходимым, и сможет продолжать продвижение своей идеи о том, что центры приема мигрантов должны создаваться в третьих странах, откуда поток будет равномерно распределен между всеми странами ЕС.