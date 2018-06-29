Лондон, 29 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» может купить полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина после того, как от покупки отказался «Ювентус». Об этом сообщает Goal.

Soccer0010.com Александр Головин

По информации издания, в настоящий момент «Челси» занимает лидирующую позицию в вопросе о приобретении 22-летнего футболиста. Руководство клуба сделало предложение, которое должно быть ближе к запрашиваемой «армейцами» сумме.

Напомним, «Ювентус» предлагал ЦСКА за Головина более €20 млн плюс 10% от будущей продажи футболиста. Однако в московском клубе оценили игрока в €30 млн. В итоге стороны не смогли договорить по сумме трансфера.

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Ранее сообщалось, что Головиным заинтересовались многие европейские клубы, в частности, «Ювентус», «Челси» и «Барселона».

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