Магас, 29 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Незаконно работающий рынок в центре города Назрань будет ликвидирован. Продавцов павильонов, торгующих на территории старой автостанции, не раз предупреждали о запрете торговли в этом месте. Однако они не сделали выводов. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ходе прямого эфира передачи «Диалог с народом».

Цитата из х/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР На бульдозере

Он пообещал лично взяться за ликвидацию рынка, заявив, что намерен предпринять жесткие меры. Обратившись к владельцам павильонов, глава Ингушетии сообщил, что разрешение на торговлю организаторы рынка получили незаконно, поэтому лучше добровольно прекратить торговлю, пока в один прекрасный день он не приедет к ним на бульдозере и все это не уберет, пишет Newstracker.ru

Евкуров также отметил, что предлагал место для строительства нового современного торгового павильона, а «бардак с центра Назрани» убрать, но продавцы заставляют идти власти на радикальные меры.