Турин, Италия, 29 июня, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» отказался от трансфера полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Об этом сообщает Goal.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Отказ

По информации издания, «Ювентус» готовил для ЦСКА предложение в размере более €20 млн плюс 10% от будущей продажи футболиста. Однако «армейцы» оценивали Головина в €30 млн.

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Ранее сообщалось, что «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по трансферу Головина, однако в дальнейшем планировал возобновить переговоры. Руководство туринского клуба делало несколько предложений по футболисту, однако договриться с «армейцами» не получилось.

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