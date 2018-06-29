Москва, 29 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам проработать возможность компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных граждан, планирующих в ближайшее время посетить страну. Соответствующее поручение, отмечается на сайте правительства РФ, было дано по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое прошло 18 июня 2018 г.

Цитата из х/ф «Печки-лавочки». Реж. Василий Шукшин. 1972. СССР Поездка на юг

Так, федеральные органы исполнительной власти совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» должны проработать вопрос по «стимулированию въездного туристического потока из целевых стран за счёт компенсаций части стоимости туристической путёвки».

Как сообщало ИА REGNUM, концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 гг.» ранее была утверждена в России. Цель программы — увеличение вклада отрасли туризма в ВВП страны более чем на 70%.

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