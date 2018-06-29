Курган, 29 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. За уничтожение уникального «Кировского бора» в Курганской области уволен директор ГКУ «Юргамышское лесничество», к строгой дисциплинарной ответственности привлечены начальники Управления лесного хозяйства и Управления охраны окружающей среды Зауралья. В общей сложности наказание понесли семь чиновников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Александр Васильевич Федоров . Деревья.1870

Напомним, жители села Кирово, расположенного в 120 км от Кургана, в апреле 2018 года забили тревогу — под предлогом санитарной очистки леса здесь вырубили более тысячи гектаров деревьев в уникальном «Кировском бору», который является памятником природы регионального значения. Это серьёзный удар по 5,5 тыс. гектарам леса со столетними соснами и растениями, занесёнными в Красную книгу. Жители села обратились в природоохранную прокуратуру региона с просьбой прекратить варварское уничтожение деревьев.

Официальным поводом для рубки стала гибель деревьев во время урагана лета 2017 года. Специалисты из Кургана, проверив лесной фонд «Кировского бора», дали добро на санитарную вырубку более 1,6 га леса. В начале апреля три бригады из Юграмышского лесхоза взялись за дело. Однако вместе с больными деревьями здесь стали валить и здоровые стволы. Как полагают сельчане, на деловую древесину.

Читайте ранее: Уникальный сосновый бор в Курганской области — под угрозой вырубки

Природоохранная прокуратура проверила сигнал и подтвердила: уничтожено 94 дерева ценных пород, государству нанесён ущерб в особо крупном размере на сумму более 7 млн 130 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой опротестован акт лесопатологического обследования от природоохранного департамента Курганской области.

По итогам прокурорской проверки директор лесхоза уволен. К серьёзной дисциплинарной отвественности привлечены семь чиновников, в том числе из департамента правительства Курганской области.