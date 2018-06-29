Кемерово, 29 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Писатель Евгений Гришковец стал почетным жителем Кемерова, сообщила 29 июня пресс-служба городского совета народных депутатов.

Цитата из х/ф «Сатисфакция». Реж. Анна Матисон. 2014. Россия Евгений Гришковец в роли бизнесмена Александра Верхозина

«Сегодня на 24-ом заседании Кемеровского городского Совета депутаты приняли решение присвоить звание «Почетного гражданина города Кемерово» Евгению Гришковцу. За вклад в развитие искусства, пропаганду города Кемерово в России и мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих произведениях Гришковец часто упоминает родной город. Так, в новой книге «Театр отчаяния. Отчаянный театр» писатель использует образ простого человека, который недоверчиво относился к театральному искусству, однако в итоге создал театр и живет в нем всю жизнь.

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