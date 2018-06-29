Пермь, 29 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Перми по итогам основного этапа комплектования места в детских садах уже получили 14,5 тысяч детей дошкольного возраста. Ожидается, что в 2018/2019 учебном году в детские сады придёт около 17 тыс. новых воспитанников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

В краевой столице начинается дополнительный этап комплектования и в этот период (до 14 июля) будут распределятся оставшиеся свободные в детских садах места. Получать четырёхчасовую услугу смогут порядка 2,5 тысяч детей в возрасте от двух до четырёх лет, а 12-часовую услугу — 700 ребят.

Чиновники подчеркнули, что в первую очередь места предоставляются детям старшего дошкольного возраста и льготникам. Как сообщает портал mybig.ru, весной 2018 года в департаменте образования города заявили, что все дети, родившиеся до 31 декабря 2015 года, дошкольного возраста получат места в детских садах. В апреле речь шла о том, что ожидается приток 12 тысяч воспитанников в возрасте трёх лет. Чиновники признавали дефицит мест — детей было примерно на 1400 больше, чем путёвок. В 2016/2017 году дефицит был два раза больше, но период комплектования завершился успешно.

В горадминистрации констатировали тогда штатную ситуацию и прогнозировали, что некоторые родители выберут для детей частные детские сады и не будут обращаться в муниципалитет за путёвкой в госучреждение. Кроме того, исходя из практики прошлых лет, чиновники отметили, что ряд родителей не подтвердит свой пребывание в Перми и отдадут детей в детские сады других муниципальных образований.

Сейчас в Перми работает 140 муниципальных детских садов, эти учреждения посещают более 63 тысяч детей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы решить проблему дефицита город принял решение о приобретение за счёт бюджетов разных уровней здания детского сада на 288 мест на улице Грибоедова, 68в. Общая стоимость составит 248 млн рублей.