Вашингтон, 29 июня, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Конгресс Соединенных Штатов Америки рассмотрит законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав государства на правах 51-го штата, сообщается на сайте американского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Отмечается, что соответствующий документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Джениффер Гонсалес-Колон вместе с 37 конгрессменами.

«Сегодня исторический день, — написала Гонсалес-Колон на своей странице в Twitter. — Я горжусь, что являюсь одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико».

Напомним, на сегодняшний день Пуэрто-Рико является «неинкорпорированной организованной территорией» под управлением Соединенных Штатов.

В июне прошлого года в Пуэрто-Рико состоялся референдум о статусе территории, на котором более 97% проголосовали за присоединение к США.

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