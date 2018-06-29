Чита, 29 июня, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Жительница Читы, которая после покупки нового автомобиля уже через пару лет лишилась своего транспортного средства по вине производителя, отстояла свои права в суде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальского краевого суда 29 июня, иск был подан в отношении ООО «Садко Авто», который является дилером Toyota.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Горящие машины

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Установлено, что новый автомобиль Toyota RAV4 женщина купила в салоне в октябре 2014 года за 1,3 млн рублей. Гарантийный срок на составил 36 месяцев. В феврале 2017 года машина сгорела. При этом, как показала экспертиза, это не было поджогом. Не виновата в произошедшем оказалась и хозяйка автомобиля. Эксперты исключили возникновение пожара от нарушения правил эксплуатации отопительных устройств, в результате неосторожного обращения с огнём и от короткого замыкания в электрической сети гаража. Согласно заключениям экспертизы, наиболее вероятной причиной пожара могла послужить разгерметизация системы охлаждения двигателя при дефекте патрубка.

Автоледи направила претензию в ООО «Садко Авто» с предложением вернуть уплаченную за товар сумму, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения. Разбирательства продолжились в суде. в апреле 2018 года суд первой инстанции постановил расторгнуть договор купли-продажи автомобиля и взыскать с ООО «Садко Авто» в пользу истицы в общей сложности почти 4 млн рублей, включая неустойку, моральный вред и штраф. Оспорить это решение ответчик не смог. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу ООО «Садко Авто» без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году японский автопроизводитель Toyota должен был отозвать 2,9 млн машин моделей Corolla-Limousinen и RAV4-SUV из-за проблем с подушкой безопасности.