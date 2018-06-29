Ярославль, 29 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов должен дать официальный отзыв на законопроект о пенсионной реформе до 17 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Харитонова.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Согласно закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» региональные парламенты и главы субъектов федерации должны дать официальные отзывы на законопроекте о пенсионной реформе.

Ярославская областная дума сделать это не сумела, мотивировав свой отказ нехваткой времени. Дума официально завершила свою работу 26 июля и ушла на каникулы, отправив в Госдуму вместо официального отзыва «предложение» «провести широкое обсуждение» реформы. Наблюдатели связали это с нежеланием депутатов портить свою репутацию в глазах избирателей накануне сентябрьских выборов. После этого поста секретаря политсовета регионального отделения «Единой России» лишился председатель облдумы Михаил Боровицкий.

В отличие от региональных законодателей, глава области собирается исполнить свой долг и выскажет официальное мнение о повышении пенсионного возраста.

Законопроект о пенсионной реформе, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова, поступил в Ярославскую область из Госдумы России 21 июня. Ответ нужно дать в срок до 17 июля. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве Ярославской области.