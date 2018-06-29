Лагос, Нигерия, 29 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва бензовоза 28 июняв нигерийском городе Лагос, сообщает со ссылкой на экстренные службы турецкое агентство Anadolu.

Цитата из х/ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР Взрыв бензовоза

По словам главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Адесина Тиамийу, инцидент произошел на загруженном мосту. В результате аварии из 30-тонного бензовоза произошла утечка горючего, за которой последовал пожар.

Он добавил, что в результате инцидента погибли девять человек, в том числе один несовершеннолетний. Четверо человек также получили ожоги различной степени тяжести.

Помимо девяти погибших, в пожаре были уничтожены 54 автомобиля. Существует опасность, что количество жертв возрастет.