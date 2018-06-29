Рыбинск, Ярославская область, 29 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Белки, выпущенные в апреле в Волжский парк Рыбинска, привыкают к людям и все чаще показываются горожанам во время прогулок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Ribinsk.ru Специалисты подкармливают зверьков

В апреле 15 белок из Волховского питомника привезли в Рыбинск и выпустили их в Волжском парке. Чтобы милые зверьки прижились на новой территории, для каждой установили домик и кормушки.

Специалисты отдела по охране окружающей среды выходили и наблюдали — как обживаются белки на новом месте. Конечно же, потянулись в парк и жители, которые приходят целыми семьями в надежде увидеть пушистых новоселов. Однако вскоре экологи сократили посещение белочек до двух раз в неделю.

«Все чаще в парке появляются родители с детьми, которые оставляют лакомства в кормушках: орешки, сушеные яблоки и грибы, семечки. Если посетители парка решили подкормить зверьков, то семечки и орешки им давать лучше в скорлупе. Категорически запрещается белкам хлеб и миндаль. Подкормка — это не основной корм, пищу животные должны добывать сами», ̶ рассказала главный специалист отдела по охране окружающей среды Екатерина Фейзуллаева.

Сейчас белки все чаще выходят к жителям города. Они уже знают, что их будут угощать различными лакомствами. Чаще всего животные появляются рано утром и вечером. Но все же близко к людям еще не подходят, поэтому, чтобы увидеть зверьков, нужно время и терпение. Зато в награду можно понаблюдать, как озорные зверьки прыгают с дерева на дерево, висят на ветках, строят для себя дополнительные убежища, играют друг с другом. Две белки на момент выпуска их в парк были беременными, поэтому специалисты ждут вскоре нового потомства уже коренных рыбинских бельчат.