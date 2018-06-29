Симферополь, 29 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Продление лидерами Евросоюза антироссийских санкций еще на полгода — ерунда, которая не стоит того, чтобы на нее обращать внимание, заявил 29 июня вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Цитата из м/ф «Чебурашка идёт в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Маются ерудндой

По его словам, ЕС стоит на грани развала, однако вместо решения собственных проблем европейские политики ищут виновных на стороне.

«Придет время, когда они еще будут просить прощения за свои поступки. Россию никакими санкциями не запугать и не сломить», — цитирует РИА Новости Фикса.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что срок действия ограничительных мер против Российской Федерации будет продлен еще на 6 месяцев, вплоть до конца января 2019 года.