София, 29 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Вотум недоверия правительству Болгарии во главе с премьер-министром Бойко Борисовым отклонил большинством голосов парламент страны. Об этом сообщает 29 июня «Болгарское телеграфное агентство».

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

По сведениям издания, в поддержку инициативы, выдвинутой 20 июня главной политической оппозиционной силой страны — Болгарской социалистической партией, отдали свои голоса 104 депутата, 131 парламентарий высказался против. Отмечается, что вопрос о доверии правительству Болгарии был поднят в связи с «неудачей в сфере политики безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз вотум недоверия правительству страны был инициирован оппозицией в январе 2018 года. Социалисты заявили тогда о провале работы правительства в сфере борьбы с коррупцией и других сферах.

Читайте также: Председательство Болгарии в ЕС завершается вотумом недоверия правительству