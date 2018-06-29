«Дочка» Deutsche Bank не прошла стресс-тест ФРС США
Вашингтон, 29 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. «Дочка» Deutsche Bank, работающая на территории США, провалила стресс-тест Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Deutsche Bank
По данным издания, представители ФРС выявили у кредитной организации «критические недостатки в практиках управления капиталом».
Ранее Spiegel ONLINE сообщил, что 21 июня инспекторы США наложили на Deutsche Bank миллион штрафа, на этот раз из-за запрещённых договорённостей на валютном рынке.
По данным издания, обвинения в манипуляции относятся к периоду с 2007 по 2013 году, когда Deutsche Bank был одним из крупнейших в мире валютных дилеров.
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