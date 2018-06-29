Воронеж, 29 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Директор Зональной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков, ранее утвержденный в качестве кандидата на выборы губернатора Воронежской области от партии «Родина», представил документы о выдвижении в избирательную комиссию Воронежской области 28 июня, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Ранее, напомним, заявления о выдвижении направили депутат гордумы Воронеж Олег Бурцев (ЛДПР) и депутат областной думы Николай Воронов (КПРФ).

Также с кандидатом определилась и «Единая Россия» — им ожидаемо стал врио губернатора Александр Гусев. Сегодня, 29 июня, должно утвердить своего кандидата и реготделения партии «Яблоко» — им, как уже известно, станет директор ООО Центр «Карьера» Сергей Муштенко.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Воронежской области назначены до 9 сентября. Документы на выдвижение в избиркоме принимают до 30 июня, до 25 июля кандидатам необходимо предоставить документы для регистрации.

В последний раз выборы губернатора Воронежской области состоялись в сентябре 2014 года. За пост боролись пять кандидатов. Победил Алексей Гордеев, который получил поддержку более 88% избирателей при явке в 56,21%. В декабре 2017 года Алексей Гордеев был назначен полпредом президента в ЦФО, с мая 2018 года занимает пост вице-премьера правительства РФ.