Брюссель, 29 июня, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Лидеры Европейского Союза согласились выделить Турции €3 млрд в помощь сирийским беженцам, проживающим на ее территории, сообщает 29 июня Anadolu.

Freedom House Беженцы

«Мы договорились выделить второй транш для Турции», — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита глав содружества.

Напомним, в 2015 году между Анкарой и Брюсселем было достигнуто соглашение о закрытии границы для нелегальных мигрантов. Позднее, в 2016 году ЕС и Турция расширили это соглашение и согласовали помощь для улучшения условий жизни сирийским беженцем, которых в турецкой республике насчитывается порядка 3 млн.