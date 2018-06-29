Москва, 29 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Мире образовалось три полюса силы в лице Китая, России и США, при этом, Европа в виду ее разрозненности, не может стать таким центром, что играет на руку США, для которых она может стать первым кандидатом на разграбление, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

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"Есть треугольник в многополярном мире (Россия — Китай — США), оформятся ли еще какие-то углы и полюса — большой вопрос. То, что происходит сейчас в Европе — это неспособность сформировать какой-либо центр силы. Даже если пойди в подчинение Соединённым Штатам, это совсем ничего не даст, потому что Трамп и Америка будут грабить тех, у его есть что грабить. Первые кандидаты — это Евросоюз, вторые — Япония… а больше грабить-то некого», — заявил политолог, адресуя к проходящему саммиту ЕС.

Напомним, что Евросоюз не может выработать единого подхода к решению миграционного кризиса. Заседание Совета ЕС, которое пройдет с 28 по 29 июня на тему миграционной политики уже прозвали «саммитом раздора», в связи с тем, что далеко не всех в ЕС устраивает бесконтрольное принятие мигрантов. Некоторые говорят о начале конца Европы.