Ярославль, 29 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов подал в областную избирательную комиссию документы на выборы депутатов областной думы 7 созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Ярославской области Подача документов на выборы в облдуму

Мы подали единый список, там 35 кандидатов, и 11 кандидатов по одномандатным округам. Я сам иду по первому округу, в списке и одномандатным кандидатом. Это район Брагино — я там трижды избирался депутатом областной думы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Среди кандидатов — бывший депутат Госдумы Евгения Тишковская, эколог Лидия Байкова, зампред регионального отделения партии Александр Ковалев, градозащитница Елена Богданова, вышедший недавно из «Единой России» Илья Шестериков, экс-директор АО «Горстройзаказчик» Александр Торопов.

Вопрос о списке кандидатов партии «Яблоко» будет рассмотрен 29 июня на заседании избирательной комиссии Ярославской области. Выборы депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.