Паданг, Индонезия, 29 июня, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что тропический циклон Prapiroon, который обрушился на Филиппины в пятницу, 29 июня заденет Индонезию. Об этом сообщает Antaranews.

Уинслоу Хомер. Ураган. 1898

По данным метеорологической станции Купулауан-Риау, расположенной в районе индонезийского острова Суматра, ожидается, что сильные дожди, сопровождаемые молниями и сильным ветром, продолжатся до полудня.

Агентство предупредило пользователей наземного, морского и воздушного транспорта, чтобы они соблюдали осторожность.

Тропический циклон Prapiroon, по оценкам, обрушился на Филиппинское море, примерно в 1920 км к северу. Циклон движется со скоростью 11 км/ч в направлении от индонезийской территории.