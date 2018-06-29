Цюрих, Швейцария, 29 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Долины на Марсе образовались в результате ливневых дождей порядка 4 млрд лет назад, такую гипотезу выдвинули ученые из США и Швейцарии, сообщается на сайте Федеральной политехнической школа Цюриха (EPAZ).

NASA Марс

По мнению исследователей, условия формирования долин существовали на Красной планете от 3,6 до 3,8 млрд лет назад. В этот сравнительно короткий промежуток времени атмосфера на планете могла быть более плотной, соответственно воды могло быть больше.

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Испарявшаяся с поверхности влага конденсировалась вокруг вулканов в горных районах и проливалась дождями. Именно так образовались долины на Марсе, считают ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что ранний Марс был относительно тёплой планетой, на которой могла существовать вода в жидком или парообразном состоянии. Однако воды на планете было мало, а уровень осадков в самых влажных его районах составлял не более 100−200 мм в год. Это делало планету похожей на земные полупустыни.

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