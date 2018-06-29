Брюссель, 29 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Если президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт иностранных автомобилей, ответ ЕС на этот шаг Белого дома может носить более значительный характер, чем прежние меры европейского блока, сообщает агентство Bloomberg.

Reg-gai.ru Легковые авто

Агентство отмечает, что объем экспорта автомобилей ЕС в США в десять раз превышает объемы экспорта стали и алюминия вместе взятые, поэтому появление торговых барьеров для продукции автомобильной отрасли ЕС станет ударом по блоку вообще и Германии в частности.

Как показал пример пошлин на сталь и алюминий, ЕС при разработке своей ответной стратегии стремится сделать так, чтобы США пришлось платить еще и политически. В частности, одним из товаров, против которых ЕС ввел торговые барьеры, стали американские мотоциклы.

В результате введения для них пошлин компания Harley-Davidson объявила о выводе части своего производства за пределы США. Поступок знаменитой компании поспешили прокомментировать в ЕС: член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём указала на Harley-Davidson на пример того, что ожидает американские компании и потребителей из-за торговой войны.

Напомним, ранее глава Белого дома Трамп заявил, то правительство страны заканчивает рассмотрение вопроса увеличения импортных пошлин на автомобили из ЕС. Он подчеркнул, что соответствующие меры будут приняты в скором времени. Планируется, что размер пошлины составит 20%.