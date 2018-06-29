Омск, 29 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Два самолёта сегодня, 29 июня, не вылетели в назначенное время из аэропорта Омска. Так, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс до Москвы авиакомпании «Аэрофлот» был отложен с 08:10 по местному времени до 16:30.

Biletomsk.ru Аэропорт Омска

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Также 13 часов придётся ждать вылета и пассажирам рейса авикомпании «Эллинэйер» в Салоники «Греция). Вылет перенесён с 04:00 по местному времени до 17:30. При этом ранее сообщалось, что самолёт должен был вылететь в 14:40.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в первом случае вылет задерживается по технической причине, причина задержки другого рейса — отдых экипажа, передаёт ТАСС. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, греческой авиакомпании не был предоставлен сменный экипаж, поэтому вылет состоится после отдыха экипажа, который прибыл в Омск. На рейс зарегистрированы 122 пассажира, в том числе 34 ребенка.