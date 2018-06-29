Обнинск, Калужская область, 29 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Специалисты Государственного научного центра Российской Федерации «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» Калужской области разработали «уникальную композицию», которая при нанесении на авиационное остекление увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза. Применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника.

Фото пресс-службы «ОНПП «Технология» Испытание уникальной модели.

Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНПП «Технология», остекление кабины пилота является одним из главных демаскирующих факторов самолета из-за высокого коэффициента отражения радиолокационных волн. Специалистами предприятия создана наноразмерная металлооптическая композиция для авиационного остекления, которая позволяет существенно уменьшить радиус обнаружения самолета и тем самым повысить боевой потенциал и выживаемость боевой машины.

Наноразмерная композиция представляет собой многослойное тонкопленочное покрытие металлов и оксидов металлов, нанесенное в вакууме методом магнетронного напыления на внешнюю поверхность остекления. Композиция обладает лучшей по сравнению с существующими в мире аналогами эффективностью. Так, наряду с высоким коэффициентом поглощения радиолокационных волн, покрытие обеспечивает высокое светопропускание и снижает отражение, что улучшает видимость в темное время суток. В ходе работы ученым предприятия удалось решить проблему слабой адгезии покрытия к стеклу, что влияло на износостойкость композиции под воздействием аэродинамического потока.

«Возможность применения данного покрытия на остеклении из перспективного материала — оптического поликарбоната позволяет «Технологии» выпускать изделия конструкционной оптики для авиации с уникальными характеристиками, — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. — Надо отметить, что область применения таких изделий очень широка, в частности, они могут использоваться при строительстве любой техники, создаваемой с применением стелс-технологий».

Читайте также: Предприятия двойного назначения: о тульском опыте на коллегии ВПК