Мышкин, Ярославская область, 29 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области состоится традиционный «Фестиваль Мыши — 2018», в рамках которого мыши сразятся с котами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

PetsTwins.ru Пострадавших в боях не будет

«Все мыши — под нашу крышу!» — под таким девизом 14 июля в Мышкине пройдет «Фестиваль Мыши — 2018».

Как сообщают организаторы, в мировой столице мышей с 11 часов начнут работать фестивальные площадки на Успенской площади. Там будет вручение знака «Мышкарь» всем, кто придет на Фестиваль в мышином антураже. Также пройдут «Котомышиные бои». В Мышкине коты с мышами взяли перемирие, только один день в году им разрешено драться. Этот день — Фестиваль Мыши. Коты и мыши колбасными и сырными подушками будут сбивать друг друга с сырной арены. Побеждает кот — получает кусок колбасы. Побеждает мышь? Получает кусок сыра.

В этот день состоится парад мышей — одно из главных событий фестиваля. Масштабное, красочное шествие мышей по центральным улицам города состоится под живые звуки духового оркестра и марш барабанщиц. Мыши всех мастей и возрастов порадуют своими улыбками жителей и гостей города.

Не обидят и кошек — в Мышкине откроется Кошачья аллея. Лучшие коты мышиного царства выйдут на улицы города, чтобы показать свою власть.

40 представителей самых ласковых существ дадут себя погладить, помурлыкать и просто сфотографировать.