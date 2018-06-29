Краснокамск, Пермский край, 29 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края в центре внимания второй за время пребывания в регионе оказался передвижной ростовский цирк. Как сообщает ТК «РифейПермь», цирковая лошадь напала на шестилетнюю девочку и укусила её.

Марк Шагал. Синий цирк. 1950

Напомним, что ранее из цирка сбежала обезьяна. Горожан предупреждали, что животное не опасно и ручное, а также призывали не брать обезьяну домой, а вернуть в цирк. В настоящее время животное найдено и находится в клетке под присмотром.

Если в случае с беглянкой всё обошлось благополучно, то по факту укуса дело набирает скандальный оборот. Родители девочки намерены жаловаться в прокуратуру. По данным СМИ, лошадь схватила девочку за бедро и откинула на несколько метров. Испуганного и травмированного ребёнка доставили в медучреждение. Место укуса опухло, и образовалась гематома. Дошкольница с трудом передвигается.

В свою очередь в дирекции цирка заявили, что лошадь не является опасным животным. Сотрудник цирка постоянно предупреждает о том, что нельзя подходить близко к животным.

Мать пострадавшего ребёнка со своей стороны подчеркнула, что ни один сотрудник её не предупредил о правилах поведения. Добавим, что женщина является многодетной матерью. С тот злополучный день мать и бабушка вывели четверых детей на прогулку. Инцидент произошёл, когда они отвлеклись на младшую дочь в коляске.

Отец ребёнка утверждает, что он ходил разбираться и просил вызвать начальство цирка, однако нарвался на нецензурную брань со стороны сотрудников, а впоследствии предложили бесплатные билеты на цирковое представление.