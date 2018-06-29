Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Санкт-Петербург оказался на лидером среди российских городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу по средней посещаемости игр группового этапа ЧМ. Об этом ИА REGNUM сообщило 29 июня аналитическое агентство ТурСтат.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в Петербурге

Напомним, групповой этап ЧМ-2018 проходил с 14 по 28 июня в 11-ти российских городах. Всего на стадионах в эти дни побывали более 2 млн 177 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость всех матчей — более 45 тысяч зрителей.

В Петербурге состоялось четыре игры группового этапа: Марокко — Иран; Россия — Саудовская Аравия; Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина. На матче Россия — Египет 19 июня был установлен рекорд посещаемости для стадиона «Санкт-Петербург» — 64 468 зрителей. Он пока не превзойден.

Читайте также: Матч Нигерия — Аргентина: рекорд стадиона «Санкт-Петербург» устоял

«В первую десятку самых посещаемых матчей группового этапа ЧМ-2018 вошли четыре матча на стадионе «Лужники» в Москве, которые увидели по 78 тысяч 11 зрителей, четыре матча на стадионе «Санкт-Петербург», где было по 64 тысячи 468 зрителей, один матч на стадионе «Фишт» в Сочи (44 тысячи 287 зрителей) и матч на стадионе «Спартак» в Москве (44 тысяч 190 зрителей)», — сообщает агентство.

При этом по уровню средней посещаемости матчей группового этапа Санкт-Петербург, с 64 тыс. зрителей, опередил Москву (61 тыс.). В первой пятерке также Сочи (44 тыс.), Ростов-на-Дону (43 тыс.) и Нижний Новгород (43 тыс.).