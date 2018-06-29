Москва, 29 июня, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В предстоящие выходные, 30 июня и 1 июля, москвичи не смогут воспользоваться подземкой на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Это связано с проведением монтажных и реконструкционных работ, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Тоннель метро

«В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили, «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что нормальный режим функционирования закрытого участка будет восстановлен в понедельник, 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заявил, что гости ЧМ-2018 наиболее часто спускаются в московское метро на центральных станциях Московского метрополитена.

По словам чиновника, транспортная инфраструктура столицы России справляется с выросшим на 3,2% пассажиропотоком.

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