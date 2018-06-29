Красноярск, 29 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Отказ КПРФ от выдвижения своего кандидата в губернаторы Красноярского края не стал неожиданностью, считает политолог Дмитрий Буреев (Хакасия). Об этом он сегодня, 29 июня, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

hedera.baltica Третий лишний

По его мнению, такое решение коммунистов продиктовано тремя факторами:

«Первый — настрой на выдвижение Анатолия Локтя (коммунист, мэр Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) в Новосибирске, которое так и не состоялось. Красноярский актив стремился поработать там на общий результат. Второй — незавершенная история с приглашением Павла Грудинина на красноярские выборы (в марте 2018 года красноярские коммунисты предлагали экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину баллотироваться в губернаторы края, но положительного ответа не получили — прим. ИА REGNUM ). Это вообще осталось за гранью понимания. И третье: нынешние позиции краевой парторганизации — они откровенно слабы. Все это сошлось в одно время и в одном месте. И КПРФ оказалась лишней на выборах главы края».

Напомним, коммунисты отказались участвовать в губернаторских выборах сразу в нескольких сибирских регионах: в Новосибирской, Омской областях и в Красноярском крае. Региональные отделения КПРФ приняли решения поддержать действующих руководителей регионов — врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, врио красноярского губернатора Александра Усса, врио омского губернатора Александра Буркова. Аналогичное решение может быть принято в ближайшее время и в Алтайском крае, где 9 сентября 2018 года также пройдут выборы губернатора.

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«Снятие «красного пояса» с Енисея было принято в Москве, это тоже понятно. Поэтому и вышел вариант с поддержкой в Красноярском крае фаворита кампании Александра Усса. Это, конечно, сильный удар по репутации оппозиционной партии, но КПРФ в Красноярске — давно уже не лидер протестных настроений. Руководству КПРФ в крае таким образом комфортно сохранить свой статус-кво перед региональными властями. Выполнение установки из Москвы им в помощь и в оправдание», — резюмировал политолог.

Напомним, в Сибири в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — выберут губернаторов Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Хакасии.

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