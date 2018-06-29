Москва, 29 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. «Яндекс» совместно с разработчиком рекламных решений Addreality запустили продажу рекламы внутри помещений по модели programmatic с использованием технологии распознавания лиц. Первым партнёром проекта стала сеть аптек «Асна», сообщают «Ведомости».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Идентификация личности

В ближайшее время в аптеках сети установят 70 рекламных экранов. Если эксперимент окажется успешным, компания установит еще 2 тыс. экранов. Технологию тестировали также в супермаркетах сети «Виктория», которая входит в группу «Дикси». Однако сеть пока только рассматривает возможность использования технологии на постоянной основе.

На каждом рекламном экране есть видеокамера, которая фиксирует зрителя и определяет его пол, возраст и другие характеристики, будь то борода или очки. После определения типа зрителя «Яндекс.Директ» подбирает релевантное для него объявление. Процесс распознавания и замены рекламы занимает доли секунды.

Экраны устанавливает владелец помещения. Технологию распознавания предоставляет Addreality, а рекламу продаёт «Яндекс». Рекламодатели, в свою очередь, платят за показы таргетированной рекламы. Например, если кампания нацелена на женщин от 25 до 35 лет, а перед панелью находятся женщина 28 лет, женщина 35 лет и мужчина 30 лет, то система засчитает два показа.

Представители проекта отмечают, что используют для подбора рекламы только обезличенные данные пользователей. Система не идентифицирует отдельных покупателей, не записывает всех проходящих мимо экрана людей и не использует персональные данные.

Система таргетированной рекламы также используется в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Рекламодатель может самостоятельно выбрать формат и тип объявления, а также свою целевую аудиторию. Для своей рекламы он указывает её пол, возраст, место жительства, семейное положение и интересы. Это позволяет увеличить эффективность рекламной кампании.

Напомним, ранее компания Cambridge Analytica, которая занималась анализом данных, получила доступ к личной информации более 50 млн пользователей Facebook. Как сообщали СМИ, компания составила психологические портреты, основанные на данных миллионов граждан США и таким образом классифицировала отдельных избирателей. СМИ, поддерживающие Демократическую партию США предполагали, что штаб Дональда Трампа мог использовать эти данные для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

В свою очередь, в штабе Трампа опровергли обвинения в использовании похищенных данных. Они утверждали, что в ходе предвыборной кампании сотрудничали с Национальным комитетом Республиканской партии, а не с Cambridge Analytica.