Ярославль, 29 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Представитель ярославского ОНФ побывал с проверкой в Центральной районной больнице Гаврилов-Ямского района, где с удивлением обнаружил «морг самообслуживания», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Игоря Ямщикова «Морг самообслуживания»

«Сегодня по жалобе жителя выезжали по служебным делам в Гаврилов-Ям, в районную ЦРБ. Всё штатно. Но вот такие надписи увидели в морге местного МУПа», — делится фото Игорь Ямщиков.

Страница в Facebook Игоря Ямщикова «Трупы ложить в морг»

Он поясняет:

«Особенность организации работы этого МУПа в том, что рабочий день у тех, кто отвечает за привоз покойных, с 8 до 15:00, а по субботам — до 13:00 (короткий день для живых и отошедших). Ну то есть в указанное время служба выезжает за преставившимся гражданином, а позже, если в график не уложился, — уж как-нибудь сами. Что дальше? Если, например, привезли «самовывозом», то идёте в регистратуру ЦРБ, что по соседству, берёте ключ от замка и самостоятельно загружаете тело в холодильник, что, собственно. и требует вторая предупреждающая надпись. Загрузили, ключик сдали обратно, ну, а дальше по плану», — делится впечатлениями от увиденного Игорь Ямщиков.

И резюмирует: вот такое самообслуживание культивирует МУП «РИТУАЛ».