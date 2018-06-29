Пермь, 29 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Началось рассмотрение дела об избиении музыканта Андрея Ширмана (известного, как DJ Smash) бывшим депутатом законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым и его знакомым Сергеем Ванкевичем. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Перми.

Akhilesh Ravishankar Кулак

По данным правоохранителей, обвиняемые в ходе возникшего в одном из ночных клубов города конфликта причинили известному диджею физические травмы, не опасные для жизни, однако повлекшие длительное расстройство здоровья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 февраля в пермском клубе «Дом Культуры» произошёл инцидент, в результате которого Ширман получил перелом челюсти и другие травмы. Музыкант утверждает, что побои ему нанёс депутат заксобрания края Александр Телепнев и его знакомый.

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