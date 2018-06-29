Москва, 29 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Осужденный на 3,5 года за мошенничество брат российского блоггера Алексея Навального Олег вышел из колонии, об этом сообщил глава отдела расследований так называемого Фонда борьбы с коррупцией Георгий Абдулов на своей странице в Twitter.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

«Олег Навальный на свободе!» — написал Абудлов.

Напомним, в конце декабря 2014 года братья Навальные были осуждены по делу «Ив Роше». Замоскворецкий суд признал их виновными в хищении финансовых средств у компаний «Ив Роше» и «МПК».

Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, Олег Навальный получил 3,5 года реального заключения.

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