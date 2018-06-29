Якутск, 29 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Намерение баллотироваться в главы Якутии озвучили пять человек, и двое из них уже принесли свои документы в избирательную комиссию республики. Депутат представительного органа Нерюнгринского района Александр Силин подал заявление на регистрацию в качестве кандидата в главы 28 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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«Да, я, скажем так, не очень общепризнанная кандидатура, потому что образования у меня 10 классов, мне 60 лет и я неработающий пенсионер, депутат Нерюнгринского районного совета. Но я считаю себя настоящим защитником народа! Я 5 лет это доказываю, думаю, как изменять ситуацию к лучшему. Вот поэтому я решил пойти и сделать всё, что от меня зависит», — прокомментировал своё выдвижение Александр Силин в соцсетях. Баллотируется от от «Партии социальных реформ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирком принёс лидер регионального отделения ЛДПР, депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин. Выдвигаться также намерены председатель якутской КПРФ, вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев, руководитель республиканского отделения партии «Родина» Алексей Лаптев, врио главы региона Айсен Николаев (при поддержке «Единой России») и экс-министр финансов региона, представитель «Гражданской платформы» Эрнст Берёзкин.

Напомним, необходимость проводить в Якутии досрочные выборы возникла в связи с тем, что 28 мая экс-глава региона Егор Борисов ушёл в отставку. Его полномочия истекали в 2019 году. Руководить Якутией вместо Борисова был назначен с приставкой «врио» мэр Якустка Айсен Николаев.