Орел, 29 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. За пост губернатора Орловской области намерены бороться девять кандидатов. 28 июня областная избирательная комиссия сообщила о завершении приема документов на выдвижение от претендентов на должность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Документы в избиркоме, напомним, принимали с 7 до 27 июня. В итоге заявления поступили от девяти кандидатов: врио губернатора Андрея Клычкова (КПРФ), депутата облсовета Виталия Рыбакова («Российский общенациональный союз»), начальника производственного отдела одного из местных предприятий Елены Крачнаковой («Патриоты России»), депутата облсовета Руслана Перелыгина («Справедливая Россия»), заместителя начальника отдела БУ ОО «МФЦ» Ивана Устинова («Партия пенсионеров»), Алексея Гусева (глава одной местных компаний, выдвинут «Партией Роста»), директора коммерческой фирмы Евгения Алёхина («Родина»), зампрокурора Заводского района Орла Василия Воробьева («ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/»), депутата облсовета Андрея Куцына (ЛДПР).

С 28 июня по 7 июля депутаты должны представить в облизбирком документы на регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Орловской области назначены на 9 сентября этого года. Прежний губернатор Вадим Потомский был отправлен в отставку 5 октября 2017 г., исполняет обязанности главы региона Андрей Клычков, до этого бывший депутатом Мосгордумы.

В последний раз губернатора жители Орловской области выбирали 14 сентября 2014 года. Для участия в выборах тогда также были выдвинуты девять кандидатов. Однако регистрацию прошли всего пять кандидатов. Победил Вадим Потомский (КПРФ), набравший почти 90% голосов при явке в 62,59%.