Анкара, 29 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Власти Турции осудили действия вооруженных сил Сирии по борьбе с террористами в провинции Даръа, сообщает 29 июня Anadolu.

Mil.ru Война в Сирии

По мнению Анкары, действия Дамаска не соответствуют решениям, принятым во время астанинских и женевских переговоров.

Напомним, вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России освободили значительные территории от террористов. В настоящее время Дамаск ведет активную борьбу с боевиками в провинции Даръа, что вызывает недовольство у рядя стран, в числе которых Турция и США.