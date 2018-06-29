Нью-Дели, 29 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Главной темой первого раунда переговоров американской и индийской сторон в формате «2+2» станут антироссийские санкции, которые могут побудить Индию отказаться от покупки комплексов С-400 в России, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью индийскому телеканалу NDTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По ее словам, формат «2+2» предполагает участие глав МИД двух стран и министров обороны.

«Мы, конечно, понимаем, что Индия имеет длительные отношения с Россией. Но США должны действовать в отношении того, что мы считаем проблемами», — сказала Хейли.

Напомним, в мае Индия и Россия достигли согласия о поставке С-400 на сумму $6 млрд. Позднее официальный Нью-Дели сообщал, что не откажется от своих обязательств по покупке зенитных ракетных комплексов.