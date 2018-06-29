Брюссель, 29 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Срок действия ограничительных мер против Российской Федерации будет продлен еще на 6 месяцев, вплоть до конца января 2019 года. Такое решение приняли в пятницу, 29 июня, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в структурах ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Лидеры ЕС договорились в пятницу о том, чтобы расширить экономические санкции против России», — передает вещатель.

По данным агентства, о решении ЕС не отменять санкции в отношении РФ будет официально объявлено в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. ЕС и США ввели санкции против РФ на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сначала под ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы экономики страны.

Кремль ввел эмбарго на ввоз продовольствия из тех стран, которые поддержали санкции против РФ.

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