Курган, 29 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Средняя заработная плата учителей в Курганской области остаётся самой низкой в стране. Такие выводы сделали общественники в ходе всероссийского мониторинга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кабанов Михайлович. Народная учительница

На май 2018 года она составила 15,8 тыс. рублей. Далее по восходящей идут зарплаты учителей Ростовской области — 17 тыс. 472 рублей, и Костромской — 18 тыс. 687 рублей. Тем временем у их коллег из Архангельской области средняя заработная плата составила 42 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 41 тыс. 851 рублей, в Московской области — 37 тыс. рублей.

Также общественники отмечают явную, на 10 тысяч рублей, разницу между данным Росстата и реальной оплатой труда педагогов. По данным всероссийского статистического ведомства она находится якобы на уровне средней заработной платы по региону. В Курганской области она составляет по официальным данным 24 тыс. 228 рубля. Общий показатель по России по данным Росстата — 35 тыс.962 рубля.

Как сообщает сайт Trud.com, по состоянию на 29 июня 2018 года в Курганской области открыто 278 учительских вакансий. Из них 82.4% с окладом в размере до 14 тыс. рублей. Минимальная оплата труда в Зауралье, напомним, с 1 мая 2018 года составляет 12 тыс. 837 рублей с учётом 15% уральского коэффициента.

Кроме того, по наблюдению общественников каждый третий учитель в России до сих пор не знает или не понимает, как рассчитывается его зарплата.

Неоднократно педагоги страны говорили о необходимости отказаться от сложившейся непрозрачной и несправедливой системы разделения оплаты их труда на базовую и стимулирующую части. И вернуться к гарантированному окладу за одну ставку и доплаты за виды деятельности (внеурочная работа, проверка тетрадей, классное руководство).