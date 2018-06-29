Анкара, 29 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 10 членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 29 июня Anadolu.

30 F-16 ВВС Турции

Термин «нейтрализован» применяется Анкарой как к ликвидированному противнику, так и захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.

В Ираке они имеют некоторую поддержку со стороны иракских курдов, что позволяет им создавать укрытия и совершать вылазки в Турцию.