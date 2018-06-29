Москва, 29 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выделит 3,2 млрд рублей на исследования в области авиастроения, сообщается в постановлении, опубликованном 29 июня на сайте кабмина.

Советский плакат. От моделей ученических — до кораблей космических!

Так, одним из приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов Sukhoi Superjet 100.

«Субсидирование НИОКР будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники», — говорится в документе.

Отмечается, что в российском бюджете на текущий год на эти цели предусмотрены 1,705 млрд рублей, на 2019 год — 1,491 млрд рублей. За счет субсидий будет возмещаться не более 70% затрат.

Напомним, с 2018 по 2020 год на создание сети авиационных сервисных центров будет направлено 4,76 млрд рублей. Субсидии предоставляются российским компаниям и изготовителям воздушных судов для обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолётов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Singapore Air Show 2018 впервые показали более экономичную версию модифицированного самолёта Sukhoi Superjet 100.

Читайте подробнее: Новый Superjet-100 с законцовками крыльев увидели в Сингапуре